Parkraumbewirtschaftung in Berlin wird ausgeweitet

Berlin (dpa/bb) - Berliner Autofahrer werden künftig an mehr Stellen in der Stadt für ihren Parkplatz zur Kasse gebeten. Mindestens drei Bezirke planen eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung, wie die Senatsverkehrsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Harald Moritz mitteilte. Demnach wollen Tempelhof-Schöneberg, Mitte und Neukölln neue gebührenpflichtige Parkzonen einrichten - teils noch in diesem Jahr, teils in den kommenden Jahren. Aktuell gibt es in Berlin laut Verkehrsverwaltung 42 Parkzonen im öffentlichen Straßenraum mit 104 000 bewirtschafteten Plätzen.