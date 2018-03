Leihfahrräder: Senat will stärker gegen Wildwuchs vorgehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Senat will stärker gegen den Wildwuchs bei Leihfahrrädern vorgehen. Damit soll verhindert werden, dass immer mehr dieser Räder irgendwo abgestellt werden und sie etwa Fuß- oder Fahrradwege blockieren. In einem ersten Schritt sollen geltende Regeln für die Anbieter von Leihrädern in der ganzen Stadt einheitlich umgesetzt werden. Dazu werde es einen Leitfaden für die Bezirke geben, erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Dienstag. Ihr Staatssekretär Holger Kirchner (Grüne) kündigte darüber hinaus als zweiten Schritt eine Verschärfung dieser Regeln an. Geplant sei "eine Art Satzung" für die Anbieter, sagte er im rbb.