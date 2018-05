Gleisbau für U-Bahn Unter den Linden beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - 2500 Kubikmeter Schotter, 4350 Meter Schienen und 3145 Bahnschwellen: Für die neue U-Bahn-Linie Unter den Linden werden von Montag an die Gleise gebaut. Das Material wird durch den Tunnel der U55 in die neuen Röhren gebracht. Auf der sogenannten Kanzler-U-Bahn zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof fahren deshalb bis Mitte Dezember keine Züge, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag mitteilten. Auch danach könne es noch kürzere Unterbrechungen der kürzesten Berliner U-Bahn-Linie geben.

Die BVG bekräftigte, dass die neue U-Bahn Ende 2020 in Betrieb gehen soll - sofern jetzt alles nach Plan laufe. Sie schließt eine Lücke zwischen dem Alexanderplatz und dem Brandenburger Tor und soll so die U5 verlängern, die U55 geht in ihr auf. Die U5 führt dann vom Bahnhof Hönow am östlichen Stadtrand bis zum Hauptbahnhof.