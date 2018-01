Gesundbrunnen: Neue S-Bahnwache für Sicherheitsleute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner S-Bahn stellt heute die erste neue S-Bahnwache für ihr Sicherheitspersonal vor. Diese Wache soll für mehr Sicherheit auf dem Berliner Bahnhof Gesundbrunnen im Norden der Stadt sorgen. Auch auf anderen großen Umsteigebahnhöfen soll es künftig derartige S-Bahnwachen, angelehnt an kleine Polizeiwachen, geben. "Mehr Präsenz und mehr Sichtbarkeit" gelte künftig als Motto, hatte die Bahn in der vergangenen Woche mitgeteilt. Wie viele Wachen es in Berlin insgesamt sein werden und auf welchen Bahnhöfen sie eingerichtet werden, wurde noch nicht verraten.

Früher saß in fast jedem S-Bahnhof ein Zugabfertiger. Um Geld zu sparen, wurde das Personal aber nach und nach abgezogen. Erst in den vergangenen Jahren gab es nach vielen Klagen wegen nachlassenden Sicherheitsgefühls Umsteuerungen und wieder mehr Streifengänge von Polizisten und Wachleuten in Bahnhöfen.