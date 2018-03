Gebühr für bargeldloses Bezahlen im Taxi könnte entfallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Gebühr von 1,50 Euro für das Bezahlen per Karte oder App in Berliner Taxis könnte entfallen. Der Senat prüfe die Abschaffung, weil das bargeldlose Bezahlen gang und gäbe sei, teilte die Verkehrsverwaltung am Montag mit. Die rot-rot-grüne Landesregierung will aber zunächst ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg abwarten. Darin wehrt sich ein Taxi-Unternehmen dagegen, Karten akzeptieren zu müssen. Bis zur Neuregelung seien die Taxifahrer daran gebunden, die Gebühr zu verlangen, heißt in der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der AfD im Abgeordnetenhaus.