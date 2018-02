Bahn will im Nahverkehr keine Platzreservierung anbieten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Anders als in einigen anderen Bundesländern wird in Regionalzügen der Bahn in Brandenburg und Berlin bis auf weiteres keine Sitzplatz-Reservierung möglich sein. Das sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In den Regionalbahnen wäre eine Reservierung im Berufsverkehr nicht praktikabel, für die S-Bahn mit ihren kurzen Taktzeiten gelte das generell. Die Nürnberger S-Bahn hatte vor einer Woche eine Sitzplatzreservierung auch für eine einmalige Fahrt eingeführt. Der Berliner Bahnsprecher erklärte, die Nürnberger S-Bahn sei mit ihren langen Strecken nicht mit ihrer Berliner Schwester vergleichbar, sondern eher mit den Regionalbahnen in Berlin und Brandenburg.