Lkw fährt in Einfamilienhaus: Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merseburg (dpa/sa) - Am Freitagmorgen ist bei Merseburg ein Lastwagen in ein Wohnhaus gefahren, der Fahrer des Lasters wurde dabei schwer verletzt. Aus zunächst unbekannter Ursache war der Lkw in Schafstädt von der Landstraße 172 abgekommen und in die rechte Seitenwand des Einfamilienhauses geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 63 Jahre alte Fahrer wurde demnach im Fahrerhaus eingeklemmt und konnte erst nach drei Stunden befreit werden. Er kam mit mehreren Knochenbrüchen, unter anderem am Becken, ins Krankenhaus. Da Einsturzgefahr bestand, konnte der Wagen nur vorsichtig aus dem Haus gezogen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.