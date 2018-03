Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Einen jungen und aufbrausenden Autofahrer hat die Aachener Polizei am Freitag zum "Dummkopf des Tages" erkoren. Denn der Mann landete wegen einer Bagatelle in einer Zelle. Ein älterer Fußgänger hatte den forschen Fahrstil des Autofahrers mit einem Kopfschütteln bedacht. Daraufhin stieg er aus, bedrohte den Senior und drohte ihm Prügel an, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger flüchtete in den Vorraum einer Bank und rief die Polizei, die dann schnell da war. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann mit Haftbefehl gesucht wurde, alkoholisiert war und gar keinen Führerschein hatte. Er erhielt eine saftige Anzeige und wurde verhaftet.