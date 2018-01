Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung von Fischer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldachtal (dpa/lsw) - Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Befestigungsspezialisten Fischer, Dirk Schallock, verlässt das Unternehmen nach nur sieben Monaten. Er habe darum gebeten, ihn von seinem Vertrag freizustellen, teilte ein Sprecher am Montag mit. Bis auf Weiteres übernehme sein Stellvertreter Marc-Sven Mengis die Position. Schallock war im vergangenen Sommer für Unternehmensinhaber Klaus Fischer an die Spitze der Geschäftsführung gerückt. Der 67-Jährige hatte damals angekündigt, sich verstärkt um Zukunftsthemen des Waldachtaler Unternehmens zu kümmern. Fischer bedauere Schallocks Entscheidung, hieß es in der Mitteilung.

Fischer hatte 2016 einen Umsatz von 755 Millionen Euro erzielt und beschäftigt weltweit rund 4600 Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe mit Zentrale im Nordschwarzwald bietet neben Befestigungssystemen und Konstruktionsbaukästen auch Auto-Innenraumkomponenten und Beratungsdienstleistungen an.