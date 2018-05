Existenzgründungen: Land rutscht auf vorletzten Platz ab

29. Mai 2018 09:39 Unternehmen - Frankfurt am Main

Erfurt/Frankfurt am Main (dpa/th) - Thüringen ist im Gründungsmonitor der staatlichen Förderbank KfW auf den vorletzten Platz der Bundesländer abgerutscht. In den Jahren 2015 bis 2017 kamen auf 10 000 Erwerbsfähige im Alter von 16 bis 64 Jahren durchschnittlich 93 Gründer von Betrieben, wie die KfW am Dienstag mitteilte. Das waren 25 weniger als im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016, als Thüringen noch auf Platz 14 der Bundesländer lag. Nur Sachsen-Anhalt verzeichnete noch weniger Neugründungen. Gründerhauptstadt war den Angaben zufolge Berlin.

Bundesweit ist laut KfW trotz eines Konjunkturschubs die Zahl der Existenzgründer 2017 gesunken. Nur 557 000 Personen (minus 17 Prozent) haben demnach eine neue selbstständige Tätigkeit begonnen - so wenige wie noch nie.