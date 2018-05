Thüringen bekommt bis Anfang 2019 Tourismus-Datenbank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Gasthöfe, Restaurants, Hotels und Tourismusanbieter sollen künftig schneller im Internet zu finden sein. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Datenbank, die Informationen zu möglich allen Angeboten enthält", sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die ehemalige Unternehmerin, die Ende Mai 100 Tage als Staatssekretärin im Amt ist, will, dass der Thüringen-Tourismus vom Trend zur Digitalisierung profitiert. "Wir können im Internet viel sichtbarer werden." Bisher sei nur ein Teil der Angebote per Mausklick verfügbar. Eine erste Variante der Datenbank solle es Anfang 2019 geben.