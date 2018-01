Ministerpräsident Ramelow in Ostthüringen unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) besucht heute Ostthüringen. Als erste Station steht eine Visite im Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmediensanstalt in Gera auf dem Programm, wie die Staatskanzlei mitteilte. Dort will Ramelow Jugendliche treffen, die zum gestaltungstechnischen Assistenten ausgebildet werden. Ebenfalls in Gera besucht Ramelow das Unternehmen Ad Hoc Gaming, dessen E-Sport-Mannschaft "Mysterious Monkeys" es schon bis zum Deutschen Meistertitel geschafft hat. In Tanna informiert sich Ramelow später zum Thema E-Mobilität. Zum Abschluss steht ein Abstecher nach Wurzbach auf dem Plan, wo sich der Regierungschef die Produktion bei der Hebendorfer Leistenfabrik anschauen wird.