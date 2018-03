Unternehmen erwarten 70 000 zusätzliche Jobs in der Region

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die gute Wirtschaftslage treibt auch den Arbeitsmarkt in der Region weiter an: Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) erwarten, dass Firmen dieses Jahr 70 000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Stellen schaffen. "Insgesamt gehen die Zahlen weiter nach oben", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Montag. Drei Viertel der zusätzlichen Stellen sollen in der Hauptstadt entstehen.

In Brandenburg könnten Jobs bei Logistikunternehmen und im Sozialwesen hinzukommen. In Berlin wollen vor allem Dienstleister einstellen - etwa Kommunikationsunternehmen wie PR-Agenturen und Digitalfirmen. Aber auch Lehrer und Erzieher werden gebraucht. In der Industrie sind die Aussichten nicht so optimistisch. Siemens, GE und Ledvance beispielsweise haben einen Stellenabbau angekündigt.

Vor allem die Start-up-Branche entwickle sich "außerordentlich gut", sagte Amsinck. Viele Gründer fänden dort eine gute Umgebung, etwa junge Leute und noch bezahlbare Lebenshaltungskosten. Laut Unternehmensberatung EY seien im vergangenen Jahr 70 Prozent der bundesweiten Investitionen in Start-ups nach Berlin geflossen, das seien knapp 3 Milliarden Euro gewesen.

Angesichts der vielen Pendler forderte der Wirtschaftsverband eine bessere Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg: Nötig seien mehr Züge und Parkplätze am Stadtrand, damit die Leute in die Bahn umsteigen können. In die Landesplanungskonferenz müssten Bezirke und angrenzende Landkreise einbezogen werden. Aus Sicht des Verbands werden freie Grundstücke in Berlin auch oft für den Wohnungsbau verplant, dabei müssten auch Areale für Gewerbe eingeplant werden.