Deutsche Telekom rechnet mit besseren Geschäften

Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom will im laufenden Jahr in allen Sparten bis auf die schwächelnde T-Systems operativ mehr verdienen. Damit soll auch das Europageschäft 2018 beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wieder zulegen, wie ein Sprecher des Dax-Konzerns am Donnerstag in Bonn sagte. Insgesamt peilt die Telekom beim operativen Ergebnis ohne Währungseinflüsse ein Plus von rund 4 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro an. Vor allem die brummende US-Mobilfunksparte liefert der Telekom dabei Rückenwind, im vergangenen Jahr liefen aber auch die Geschäfte auf dem deutschen Heimatmarkt wieder besser.

Der Umsatz soll 2018 leicht über den Vorjahreswert von 74,9 Milliarden Euro klettern, die Investitionsausgaben will die Telekom von 12,1 auf 12,5 Milliarden Euro hochschrauben. Darin sind insbesondere mehr Mittel für den LTE-Ausbau im Mobilfunk vorgesehen, wie ein Sprecher sagte. Der für die Dividende wichtige freie Mittelzufluss soll um 12 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro steigen.

Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr auch dank der US-Steuerreform einen deutlichen Gewinnanstieg verbucht. Der Konzernüberschuss kletterte um knapp 30 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. Allein aus der US-Steuerreform stammten davon 1,7 Milliarden Euro.