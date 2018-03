Saarstahl AG legt Ergebnis vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Völklingen (dpa/lrs) - Der Saarstahl-Konzern in Völklingen gibt am heutigen Dienstag sein Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 bekannt. 2016 war die Saarstahl AG trotz guten Absatzes in die roten Zahlen gerutscht. Dafür hatte der Konzernvorstand vor allem rückläufige Erlöse und eine anhaltend angespannte Lage bei der Tochtergesellschaft Saarschmiede verantwortlich gemacht.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) belief sich 2016 auf ein Minus von 155 Millionen Euro (2015: plus 2 Millionen Euro). Der Umsatz war von 2,159 auf 2,028 Milliarden Euro gesunken. Wie das Ergebnis 2016 unterm Strich ausgefallen war, wollte der Konzern nicht bekanntgeben.

Für 2017 rechnete Saarstahl seinerzeit mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes und einem "leicht positiven Ergebnis" auf Konzernebene.