Peene-Werft feiert 70-jähriges Bestehen

Wolgast (dpa/mv) - Die seit fünf Jahren zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörende Peene-Werft in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) begeht ihr 70-jähriges Bestehen. Die Werft habe einige harte Jahrzehnte hinter sich, sagte der technische Geschäftsführer Harald Jaekel am Dienstag. Mit der Übernahme durch die Lürssen-Gruppe habe im Mai 2018 ein erfolgreicher Neustart begonnen. Die Werft ist auf Neu- und Umbauten im Marinebereich spezialisiert, baute zuletzt Vorschiffe für die Fregatte F125 der Bundesmarine und ist derzeit mit dem Bau der umstrittenen Patrouillenschiffe für die saudi-arabische Küstenwache befasst. Die Werft wurde am 20. Juni 1948 auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) gegründet. Zunächst wurden Kutter- und Küstenmotorschiffe gebaut, ab den 1950er Jahren mit dem Aufbau der Seestreitmacht der DDR auch Marineschiffe. Die Werft beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.