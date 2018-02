Ministerpräsident Günther besucht Werft in Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther stattet heute der Kieler Werft German Naval Yards einen Besuch ab. Der CDU-Politiker will sich am Nachmittag ein Bild von der Produktion des Schiffbaubetriebes machen. Die Werft ist spezialisiert auf die Planung und den Bau großer Marineschiffe. Dazu gehören Fregatten und Korvetten. In Kiel beschäftigt sie etwa 400 Menschen. An der Förde verfügt die Werft nach eigenen Angaben über den leistungsstärksten Portalkran im Ostseeraum.