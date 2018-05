Rüstungsgegner machen Station mit Staffellauf im Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Auf ihrem Staffellauf durch Deutschland wollen Rüstungsgegner heute Station in Wittenberg machen. Die Friedensaktivisten brechen morgens (6.30 Uhr) in Halle zu ihrer aktuellen Etappe auf, wie die Organisatoren von "Frieden geht" mitteilten. Unterwegs würden sie unter anderem in Köthen und Dessau an andere Teilnehmer übergeben. Das Tagesziel sei Wittenberg. Seit dem 21. Mai sind Rüstungsgegner zu Fuß und mit dem Rad von Baden-Württemberg nach Berlin unterwegs, um gegen Waffenexporte aus Deutschland zu demonstrieren. Der Staffellauf soll am 2. Juni in der Hauptstadt enden. Die gesamte Strecke beträgt rund 1100 Kilometer.