Inflationsrate im Jahresdurchschnitt bei 1,6 Prozent

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Verbraucherpreise waren 2017 in Rheinland-Pfalz im Jahresdurchschnitt um 1,6 Prozent höher als 2016. Das war der höchste Anstieg seit 2012, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Am stärksten verteuerten sich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mit einem Plus von 3,0 Prozent. Auch der Bereich Verkehr legte deutlich um 2,9 Prozent zu - vor allem wegen des Anstiegs der Kraftstoffpreise um 6,2 Prozent. Allerdings waren diese 2016 außergewöhnlich niedrig gewesen. Im Dezember 2017 betrug die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz 1,5 Prozent. Im November 2017 hatte sie noch 1,7 Prozent erreicht.