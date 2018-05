Chris Stamp stellt limitierte Kollektion für Ikea vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der für sein minimalistisches Design bekannte US-Modeschöpfer Chris Stamp (34) hat am Freitag in Hamburg seine limitierte Ikea-Kollektion vorgestellt. Der 34 Jahre alte kreative Leiter des Modeunternehmens Stampd hat für das schwedische Möbelhaus Streetwear, Schuh- und Kleiderschränke aus durchsichtigem Acryl oder Indoor-Basketballkörbe entworfen. "Als Modedesigner weiß ich, dass die Leute anderen gerne ihre Schuhe, Kleidung und Accessoires zeigen", sagte Stamp in einem Interview. "Warum sollte man die Sachen dann im Kleiderschrank verstecken?" Der Pop-up-Store im Grindelhof ist bis zum 30. Mai täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet (außer Sonntag). Für alle, die selbst kreativ werden möchten, gibt es während der Öffnungszeiten Airbrush- und Stencil-Workshops mit der Street Art School St. Pauli.