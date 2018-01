Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Paul Krüger war wieder unterwegs - und 4,87 Millionen Zuschauer folgten am Freitagabend "Krügers Odyssee" nach Griechenland. Zum zweiten Mal nach "Krüger aus Almanya" vor zwei Jahren verkörperte Horst Krause den Berliner Rentner, der diesmal den leiblichen Vater seiner Enkelin sucht.

Der ARD brachte das Abenteuer einen Marktanteil von 15,5 Prozent. Die beste Einschaltquote zur Primetime sicherte sich aber "Der Staatsanwalt" im ZDF. 5,62 Millionen (18,0 Prozent) verfolgten den neuen Fall für Staatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold).

Auf RTL sahen 2,04 Millionen Zuschauer (7,5 Prozent) "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rockballaden aller Zeiten". 1,82 Millionen (5,9 Prozent) schauten sich bei Sat.1 die Clipshow "111 krasse Kollegen" an und 1,56 Millionen (5,1 Prozent) bei RTL II die Abenteuerkomödie "Die Mumie". ProSieben erreichte mit dem Actionfilm "Need for Speed" 1,22 Millionen (4,0 Prozent). 1,00 Millionen (3,2 Prozent) bevorzugten die Krimiserie "Law & Order: Special Victims Unit" auf Vox.