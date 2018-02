Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - An der Spitze der Münchner Boulevardzeitung "tz" steht ein personeller Wechsel an. Der bisherige Chefredakteur Rudolf Bögel werde sein Amt als Chefredakteur aufgeben, teilte der Verlag, die Mediengruppe Münchner Merkur tz, am Dienstagabend mit. Bögel sei in den vergangenen 15 Jahren zunächst als stellvertretender Chefredakteur, seit 2006 als Chefredakteur "maßgeblich dafür verantwortlich, dass die tz zur Nummer 1 der Münchner Kaufzeitungen wurde und diese Position erfolgreich behaupten konnte", heißt es in der schriftlichen Erklärung. "Wir bedauern seine Entscheidung sehr." Über einen möglichen Nachfolger teilte der Verlag nichts mit. Zuvor hatte der Branchendienst "Kress" über die Personalie berichtet. Die verkaufte Auflage der "tz" beträgt rund 100 000 Exemplare.