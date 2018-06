Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa) - In Gera beginnt am heutigen Sonntag das 26. Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz". Bei ihm konkurrieren 38 Film- und Fernsehbeiträge in fünf Kategorien. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird das Festival offiziell eröffnen.

Eine Kinderjury soll die Beiträge kritisch begutachten. Von 643 Bewerbungen wurden 26 Mädchen und Jungen zwischen 9 und 13 Jahren für diese Aufgabe ausgewählt. Die Preise werden dann am 15. Juni in Erfurt verliehen. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis für den besten Jugendfilm.