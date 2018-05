Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa)- Der frühere Sportreporter Werner Hansch wird auch Jahre nach seinem Kariereende allein an seiner markanten Stimme erkannt: "Der Name ist den Leuten nicht mehr so präsent, aber das Stimmprofil ist noch irgendwo lebendig im Hinterkopf", sagte "die Stimme des Reviers", die im August 80 wird, in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur über sich. "Auf die Stimme werde ich öfter angesprochen. Wenn die Frage kommt, ob ich vielleicht Sportreporter bin, sage ich manchmal: Ja, Heribert Faßbender (lacht). Dann kommt: Nein! Das sind Sie nicht!"

Für Hansch kann Deutschland bei der Fußball-WM in Russland das Halbfinale erreichen: "Es wird nicht so einfach sein dieses Jahr. Die Voraussetzungen sind bestens, der Kader ist optimal. Wir sind jetzt in der Rolle des Verfolgten." Der gebürtige Recklinghäuser sieht Brasilien als Favorit bei der WM: "Offensiv zaubern konnten die schon immer, aber inzwischen haben die auch gelernt zu verteidigen."

Hansch feiert kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft ein kleines TV-Comeback. Der 79-Jährige wird bei der Sat.1-Show "Luke! Die WM und ich" an diesem Freitag um 20.15 Uhr auf Sat.1 in der Kommentatorenkabine sitzen. "Der volle Ernst wird es nicht sein. Man muss eine Mischung finden aus fußballerischem Know-how und einer gewissen Humorigkeit. Da muss meine Rolle liegen", sagte Hansch.