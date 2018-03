Wolfsburg will Drohnen über Parks und Freibädern verbieten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Drohnen sollen in Wolfsburg nicht mehr über Parks, Spielplätze, Schulgebäude und Freibäder fliegen. Durch die zunehmende Verbreitung sei eine Regelungslücke entstanden, begründete eine Sprecherin die Initiative der Stadt. Am Mittwoch entscheidet der Rat, ob Flüge, Starts und Landungen über öffentlichen Anlagen grundsätzlich untersagt werden sollen. Durch die sogenannte Drohnenverordnung des Bundes seien die Lücken nicht vollständig geschlossen wurden, sagte die Sprecherin.

Ein wachsendes Problem in den Drohnen sieht auch der niedersächsische Städte- und Gemeindebund. "Wir erleben vor Ort, dass immer mehr Drohnen als Spielzeug genutzt werden, ohne dass das Gefährdungspotenzial, etwa durch Kollisionen, Kontrollverlust oder Absturz erkannt wird", sagte Behördensprecher Thorsten Bullerdiek. In anderen Städten Niedersachsens scheint der Handlungsbedarf nicht so hoch zu sein. Es handele sich derzeit um kein problematisches Phänomen, hieß es etwa aus Hannover. Auch in Braunschweig sieht man bisher noch keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Regelung.