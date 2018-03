Betriebsleiter Kleinert verlässt Berliner Flughäfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönefeld (dpa/bb) - Die Berliner Flughäfen brauchen einen neuen Betriebsleiter. Bislang kümmert sich der Manager Elmar Kleinert darum, dass in Tegel und Schönefeld alles reibungslos läuft. Er wechselt jedoch zum Flughafen Bremen, wie der Berliner Flughafensprecher Hannes Hönemann am Dienstag bestätigte. Kleinert werde noch am Nachmittag in Bremen vorgestellt, seine Nachfolge sei noch offen. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die Personalie berichtet. Der damalige Flughafenchef Hartmut Mehdorn hatte Kleinert 2013 vom Flughafen Paderborn-Lippstadt nach Berlin zurückgeholt. Der Ostwestfale war zuvor schon von 2002 bis 2009 Betriebsleiter in Tegel gewesen.