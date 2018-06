Abfertigung am Flughafen Schönefeld erneut eingestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Wegen eines Gewitters ist die Abfertigung am Flughafen Berlin-Schönefeld am Samstagmittag erneut vorübergehend eingestellt worden. Ein Be- und Entladen war aus Sicherheitsgründen nicht möglich, deswegen kam es zu Verzögerungen, wie es auf der Webseite der Betreiber und auf Twitter hieß. Laut einem Sprecher konnte der Betrieb nach einer knappen Stunde wieder aufgenommen werden. Es sei bei Verspätungen geblieben.

Erst am Freitagabend war auf beiden Berliner Flughäfen - Schönefeld und Tegel - wegen starken Unwetters zeitweise die Abfertigung von Maschinen unterbrochen worden. Fast 70 Flüge fielen aus, 250 Verbindungen verspäteten sich. Passagiere, die während des Unwetters bereits in Flugzeugen saßen, mussten dort ausharren, bis der Betrieb wieder aufgenommen worden war.