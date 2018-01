Flughäfen Nürnberg und Memmingen melden Passagierrekorde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg/Memmingen (dpa/lby) - Den Flughäfen Nürnberg und Memmingen hat das Jahr 2017 Passagierrekorde beschert. Der Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport meldete ein Plus von 700 000 Fluggästen auf 4,2 Millionen. Die Marke von vier Millionen sei damit erstmals seit 2010 wieder deutlich überschritten worden. Im Vergleich zum Vorjahr lag das Verkehrswachstum bei über 20 Prozent, wie der Flughafen am Montag mitteilte. Hauptgrund dafür waren 18 neue Flugziele, die 2017 hinzukamen. Auch die Pleiten der Fluglinien Air Berlin und Niki hätten die Bilanz nicht trüben können, hieß es.

1,2 Millionen Passagiere zählte der Allgäu-Airport Memmingen - mehr als jemals zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um rund 18,4 Prozent. Den am höchsten gelegenen Verkehrsflughafen Deutschlands flogen im vergangenen Jahr 21 Fluggesellschaften im Linien- und Charterbetrieb an; sie bedienten 60 Ziele in Europa, Afrika und Asien.

Auch der Flughafen München rechnet für 2017 mit einem Passagierrekord, wie ein Sprecher sagte. Genaue Zahlen sollen erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.