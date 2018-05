Mit Laserlicht auf Flugzeug gezielt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Ein Unbekannter hat mit einer Laserlichtquelle auf ein hochfliegendes Flugzeug über Nordthüringen gezielt. Nach Polizeiangaben meldete der Pilot eines Passagierflugzeugs den Vorfall am Samstagabend gegen 22.25 Uhr der Flugsicherung. Die Passagiermaschine mit Ziel Hannover habe sich zu diesem Zeitpunkt in mehr als sieben Kilometer Höhe befunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Berechnungen der Flugexperten soll sich die Lichtquelle im Bereich Steinthaleben oder Rathsfeld (Kyffhäuserkreis) befunden haben.