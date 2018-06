Verdächtige Gepäckstücke im Hamburger Flughafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mehrere herrenlose Koffer am Hamburger Flughafen haben am Freitag für die Sperrung eines ganzen Terminals gesorgt. Die verdächtigen Gepäckstücke wurden am frühen Morgen im Terminal 2 gefunden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag berichtete. Experten der Bundespolizei durchleuchteten die Fundstücke, konnte allerdings keine Spuren von Sprengstoff oder gefährlichen Substanzen finden. Jetzt wird ermittelt, wem die Koffer gehören. Die Polizei geht davon aus, dass die Besitzer die Koffer einfach vergessen hatten. Das Terminal wurde für eine dreiviertel Stunde gesperrt. Über Auswirkungen auf den Flugverkehr wurde zunächst nichts bekannt.