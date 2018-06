Stromausfall: Flughafen-Chef äußert sich öffentlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem fast eintägigen Stillstand am Hamburger Flughafen hat sich der Flugbetrieb wieder Richtung Normalität bewegt. Doch der Stromausfall am Sonntag, der für tausende Passagiere den Start zum Reiseziel vereitelte, wirkt nach. Flughafenchef Michael Eggenschwiler und der Staatsrat der Verkehrsbehörde, Andreas Rieckhof, wollen am Dienstag (12.30 Uhr) zu den Ereignissen am Helmut-Schmidt-Airport vor Journalisten Stellung nehmen.

Fest steht nach Angaben des Flughafen, dass der Kurzschluss in der Stromversorgung auf "eine schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel" zurückzuführen ist. Er sei in der Stromversorgung des Blockheizkraftwerks des Flughafens entstanden. Weil danach keine zwei unabhängig voneinander betriebenen Stromsysteme für die Flugpisten - wie nach europäischen Sicherheitsstandards vorgeschrieben - vorhanden waren, musste der Flugbetrieb eingestellt werden. Bei der Reparatur wurden 42 Kabel auf 540 Metern Länge ausgetauscht. Anschließend habe das Blockheizkraftwerk von 3.00 Uhr an wieder stabil zur Verfügung gestanden, teilte der Flughafen mit.

Danach kehrte der Flugbetrieb allmählich zur Normalität zurück. Von den jeweils 214 geplanten Starts und Abflügen waren am Montag mindestens 12 Landungen und 23 Starts von den Fluggesellschaften gestrichen worden, wie der Flughafen mitteilte. So sei der Flugverkehr am Montag zwar noch durcheinander gewesen, das sollte sich nach Angaben einer Sprecherin im Tagesverlauf spürbar normalisieren.