Entspannung am Hamburger Airport: Alle Gangways zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zu Beginn der Sommerferien sollen am Hamburger Flughafen alle Gangways für die Passagiere wieder im Einsatz sein. Im aktuellen Bauabschnitt sei mit der Montage von drei Fluggastbrücken begonnen worden, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen werden. Dann könnten wieder alle Zugänge, über die die Passagiere direkt vom Terminal in die Maschine gelangen, genutzt werden. Zur Hauptreisezeit werde somit ein Teil des zusätzlichen Passagierbus- und Gepäckverkehrs entfallen.

"Die aktuelle Bauphase 5 ist die letzte, die sich direkt an den Terminals befindet", erläuterte eine Flughafen-Sprecherin. Danach werden zwei Drittel des rund 330 000 Quadratmeter großen Hauptvorfeldes erneuert sein. Der Flughafen investiert in diese Arbeiten, die bei laufendem Flugverkehr erfolgen, rund 120 Millionen Euro.

Die Sommerferien starten am 5. Juli in Hamburg, am 9. Juli in Schleswig-Holstein.