Lufthansa: Brussels Airlines bleibt belgisch

Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat der belgischen Konzerntochter Brussels Airlines auch in der Zusammenarbeit mit der Billig-Plattform Eurowings weitere Eigenständigkeit garantiert. "Die Marke wird nicht angefasst", sagte Spohr am Mittwoch in Frankfurt. Die Gesellschaft werde auch auf der Kurz- und Mittelstrecke starke belgische Elemente behalten, weil sie auf dem belgischen Markt einen gewissen Wert darstelle. Zudem übernehme sie in Brüssel die wichtige Rolle, das Langstreckencenter der Eurowings zu organisieren.