Fast zehn Prozent mehr Flüge vom Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (dpa) - Das Angebot am größten deutschen Flughafen wird zum neuen Sommerflugplan ab dem 25. März deutlich ausgeweitet. Pro Woche starten von Frankfurt aus im Schnitt 5280 Flüge, wie die Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstag mitteilte. Das ist im Vergleich zum vorigen Sommer ein Plus um 9,4 Prozent, während die Zahl der angebotenen Sitze nur um rund 8 Prozent auf 910 000 pro Woche steigt. Hierbei macht sich bemerkbar, dass die Lufthansa fünf Riesenjumbos vom Typ A380 nach München verlagert hat und in Frankfurt dafür kleinere Langstreckenmaschinen einsetzt.

Ausgebaut werden vor allem die Verbindungen zu nun 170 europäischen Zielen. Insgesamt fliegen 99 Airlines ab Frankfurt zu 311 Destinationen in 97 Ländern. Neu am Flughafen sind die Gesellschaften Laudamotion und Ural Airlines, während die Pleite-Gesellschaft Air Berlin und ihre Tochter Niki nicht mehr im Flugplan stehen.