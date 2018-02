Landwirte haben 230 000 Hektar umweltschonend genutzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Landwirte in Rheinland-Pfalz haben 2017 eine Fläche von etwa 230 000 Hektar besonders umweltverträglich genutzt. Das ist ungefähr ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche im Land. Das geht aus einer Mitteilung von Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hervor. Mit ihren ökologischen Vorrangflächen und ihrer Teilnahme an geförderten "Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen" (AUKM) leisteten Landwirte einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt und zum Schutz der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft und Klima, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt haben rheinland-pfälzischen Landwirte 2017 etwa 40 000 Hektar als ökologische Vorrangflächen gemeldet. Hinzu kamen 190 000 Hektar, mit denen die Landwirte auf freiwilliger Basis an geförderten Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie der Förderung des ökologischen Landbaus teilnehmen. Laut Landwirtschaftsministerium könnte die Fläche, die im Rahmen der AUKM besonders umweltverträglich genutzt wird, im Jahr 2018 auf 212 000 Hektar steigen.