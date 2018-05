Ingolstadt: Höchste Wirtschaftsleistung je Beschäftigter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - In Ingolstadt erzielen die Beschäftigten die höchste Wirtschaftsleistung in Deutschland, gefolgt von Wolfsburg und dem Landkreis München. Das ist das Ergebnis einer Studie des ifo-Instituts. Die Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr und Martin Braml hatten dazu die Daten der 402 Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands ausgewertet.

"Besonders interessant ist der Blick auf die Kreisfreie Stadt Passau", heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie: Wird die Wirtschaftsleistung nach der Einwohnerzahl berechnet, liegt Passau auf Platz 19 - bei der Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigem rutscht die Stadt ins untere Mittelfeld auf Platz 240 ab. "Der Schluss liegt also nahe, dass nach Passau in extremen Ausmaß gependelt wird", erklärten die Volkswirte.

"Die Ungleichheit der Regionen, auch mit diesem Maßstab gemessen, ist in Deutschland seit Jahren deutlich rückläufig", sagte Felbermayr. Zu den Top 20 nach Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem gehören sieben bayerische Kreise und Städte: Neben Ingolstadt und dem Landkreis München auch Schweinfurt, Regensburg, Coburg, die Stadt München und der Landkreis Dingolfing-Landau. Nur 53 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind erwerbstätig.