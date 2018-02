IHK-Umfrage: Fachkräftemangel sorgt Unternehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Konjunktur brummt, doch der Fachkräftemangel bereitet den Unternehmen in Rheinland-Pfalz Sorgen. Das sind Eckpunkte der Ergebnisse einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern im Land. Demnach sehen sich 55 Prozent der Firmen vom Fachkräftemangel bedroht. Gleichzeitig beurteilen die Unternehmen die Geschäftslage insgesamt branchenübergreifend so gut wie nie. Alle Details zu der Umfrage zum Winter 2017/18 werden heute in Mainz vorgestellt.