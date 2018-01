IHK Niedersachsen legt Konjunkturstudie vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Konjunkturmotor läuft rund - ob das auch 2018 so bleibt, soll die Winter-Konjunkturstudie der IHK Niedersachsen zeigen. Die Ergebnisse der Umfrage unter rund 2000 Unternehmen stellt die Kammer heute in Hannover vor. Die Stimmung bei den Betrieben ist laut früheren Umfragen gut, allerdings leiden die Unternehmen demnach immer stärker unter dem Mangel an Fachkräften: Mehr als jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) sieht darin der Herbstumfrage vom Oktober zufolge mittlerweile das größte Risiko. 55 Prozent der Unternehmen könnten ihr Wachstumspotenzial nicht ausschöpfen, über drei Viertel beklagten eine Mehrbelastung der Belegschaft.