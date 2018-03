Gründerlaune der Thüringer auf Rekordtief

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Immer weniger Thüringer wagen den Sprung in die Selbstständigkeit. 2017 habe es die geringste Zahl an Gewerbeanmeldungen sowie an Neugründungen seit 1991 gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mit. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen sank im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent auf rund 11 200. Das Gros waren nach den Angaben der Statistiker gewerbliche Neugründungen, also Kleinstbetriebe oder Nebenerwerbe. Nur 29 Prozent waren Firmengründungen mit etwas größerer wirtschaftlicher Substanz oder mindestens einem Beschäftigten. Hinter jeder dritten Gründung stand eine Frau.

Rückläufig war die Zahl der Gewerbeabmeldung. Sie sank im Vergleich zu 2016 um 5,7 Prozent auf rund 13 600. In 80 Prozent der Fälle sei das Gewerbe vollständig aufgegeben worden. Unter die Stilllegungen fielen auch fast 3000 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Substanz.

Viel Bewegung bei Gewerbean- und -abmeldungen gab es erneut im Kfz-Gewerbe sowie in Dienstleistungsbereichen wie dem Garten- und Landschaftsbau, bei Reisebüros sowie Zeitarbeitsfirmen, so das Landesamt.