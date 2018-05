Stimmung der Wirtschaft im Südwesten ungetrübt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Industrie und Handel in Baden-Württemberg sind weiter sehr zufrieden mit ihrer Lage. "Der Wirtschaft geht es super, der Arbeitsmarkt brummt", sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Wolfgang Grenke, am Dienstag in Stuttgart. Der Baubranche gehe es so gut wie nie, viele Industriebetriebe produzierten am Maximum.

In einer Umfrage unter 3700 Firmen beurteilten 60 Prozent der Unternehmen ihre Lage als gut und 36 Prozent als befriedigend. Damit war die Stimmung nur geringfügig schlechter als beim Allzeithoch zu Jahresbeginn. Ein Drittel der Unternehmen rechnete mit einer Verbesserung ihrer Situation in den kommenden 12 Monaten, 60 Prozent mit gleichbleibenden Geschäften.

Sorgen bereiten der Wirtschaft neben dem Fachkräftemangel vor allem drohende Handelsbarrieren, etwa mit Russland, Großbritannien oder dem Iran. Vor allem aber die unberechenbare Handelspolitik von US-Präsident Trump sei gefährlich für die deutsche Wirtschaft.