Küchenspülen-Spezialist Blanco wächst im Ausland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberderdingen (dpa/lsw) - Der Küchenspülen-Hersteller Blanco ist im vergangenen Jahr vor allem durch das Geschäft im Ausland gewachsen. Während der Verkauf im Inland leicht zurückgegangen sei, habe es außerhalb Deutschlands eine verstärkte Nachfrage gegeben, teilte das Unternehmen in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) am Dienstag mit. Insgesamt sei der Umsatz im Vergleich zum Jahr zuvor um 5 Prozent auf 379 Millionen Euro gestiegen. Ziel im laufenden Jahr sei es, dieses Wachstum fortzusetzen. Der Auslandsanteil betrage nun 66 Prozent. Zahlen zum Ertrag wurden nicht genannt. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge rund 1500 Mitarbeiter, davon 1100 in Deutschland.