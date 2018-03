Frisch ausgetriebene Tulpe im Topf braucht kühlen Standort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/tmn) - Tulpen im Topf sollten anfangs an einem kühlen Ort im Haus stehen. Denn die frisch ausgetriebenen Pflanzen bleiben dort eher in Form und stabil, erklärt das Blumenbüro in Essen.

Ist ihre Entwicklung vorangeschritten, dürfen die Töpfe an einen wärmeren Standort umziehen. Im Zimmer brauchen Tulpen keinen Dünger. Sie sollten regelmäßig, aber nicht zu intensiv gegossen werden. Und das Wasser sollte gut aus dem Topf ablaufen können.