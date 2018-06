Rostock: Immobilien werden auf Auktion versteigert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Insgesamt 50 Immobilien und Grundstücke aus ganz Norddeutschland kommen heute in Rostock unter den Hammer. Die Gesamtsumme der Startgebote für die Versteigerung betrage 1,5 Millionen Euro, teilte die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mit. Das höchste Mindestgebot wird laut Katalog mit 459 000 Euro für eine Gutsanlage in Mölschow auf Usedom aufgerufen. Neben Bauland, Wohn- und Ferienhäusern sowie ehemaligen Bahngebäuden sollen auch ein Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg in Wilhelmshaven und eine Villa nahe des Nord-Ostsee-Kanals bei Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) versteigert werden. 41 der Angebote stammen laut den Organisatoren aus dem Nordosten, sieben aus Niedersachsen und zwei aus Schleswig-Holstein.