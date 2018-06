Strafzölle aus den USA treffen auch heimische Unternehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen/Trier (dpa/lrs) - Die Strafzölle aus den USA auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium haben auch Auswirkungen auf Unternehmen in Rheinland-Pfalz. "Allerdings sind hier keine so großen Stahlunternehmen ansässig wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder andere Bundesländern", sagte Volker Scherer, Sprecher International der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHK)der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Dennoch gebe es auch in Rheinland-Pfalz einen Rückgang der Exporte. Davon sei im Land am meisten der Weißblechhersteller Rasselstein, ein Tochterunternehmen von Thyssenkrupp mit Sitz in Andernach, betroffen. Unternehmen aus anderen Branchen würden dagegen mögliche Folgemaßnahmen befürchten: "Gerade der Kfz-Handel und Maschinenbau, aber auch Chemiekonzerne sind Schlüsselbranchen in Rheinland-Pfalz", sagte Scherer. Daher seien Strafzölle auch für solche Firmen in Rheinland-Pfalz ein sensibles Thema.

Darüber, inwieweit Rasselstein in Andernach von den Strafzöllen konkret betroffen ist, konnte ein Sprecher von Thyssenkrupp in Essen am Freitag keine Auskunft geben. Er verwies aber darauf, dass nur vier Prozent der gesamten Stahlproduktion von Thyssenkrupp in die USA exportiert würden.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) kritisierte die Strafzölle: "Die Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird, kann weitreichendere Folgen haben als die Auswirkungen der nun verhängten Zölle auf unsere Produzenten", sagte Wissing am Freitag der Tageszeitung "Trierischer Volksfreund". Die mangelnde Gesprächsbereitschaft sei eine harte Belastungsprobe für die transatlantische Partnerschaft.