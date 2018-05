Chefs Culinar schafft 450 Arbeitsplätze in Ludwigsfelde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsfelde (dpa/bb) - Das Großhandelsunternehmen Chefs Culinar investiert 70 Millionen Euro in den Bau einer neuen Niederlassung in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming). Auf einer etwa 15 Hektar großen Fläche im Industriegebiet Eichspitze sollen 450 Arbeitsplätze entstehen, teilte Geschäftsführer Dirk Lütje am Freitag mit. Das Unternehmen beliefert künftig von dem Standort aus Hotels, Restaurants und Katinen von Schulen, Betrieben und Kliniken. Geplant sind auch Flächen zur Verarbeitung und küchenfertigen Vorbereitung von Frische-Artikeln. "Wir setzen mit diesem Konzept auf kurze Wege und Regionalität", sagte Lütje.

Das Unternehmen hat derzeit 4100 Mitarbeitern. Deutschlandweit werden 33 000 Betriebe beliefert.