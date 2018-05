Paketdienste experimentieren mit Lastenrädern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Fünf große Paketdienste wollen Sendungen in Berlin per Fahrrad zustellen. Für das Pilotprojekt nahmen sie am Mittwoch einen gemeinsamen Umschlagplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg in Betrieb. Von dort wollen sie die Pakete auf den letzten Kilometern mit Lastenrädern sauber und leise zum Empfänger bringen. "Für den Umwelt- und Klimaschutz, aber auch für ein gutes Leben in den Städten brauchen wir eine echte Verkehrswende", hob Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hervor. "Der Lieferverkehr ist dafür ein wichtiger Ansatzpunkt." Das Ministerium fördert das Vorhaben.

"Unter günstigen Bedingungen kann ein Lastenrad im Zustellgebiet einen herkömmlichen Transporter adäquat ersetzen", sagte DPD-Manager Gerd Seber. Auch die Paketdienste DHL, GLS, Hermes und UPS nutzen den Mikrohub genannten Container-Bau an der Eberswalder Straße während der einjährigen Projektphase. Jedes der Unternehmen hat dort einen Container als "Mikro-Depot" und handelt eigenständig. Betreiber ist die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft (Behala), Projektkoordinator das Berliner Beratungsunternehmen LNC.