Französischer Industrieller Serge Dassault gestorben

Paris (dpa) - Der französische Rüstungsindustrielle Serge Dassault ist tot. Der 93 Jahre alte Chef des Luftfahrt- und Medienkonzerns Dassault Groupe sei in seinem Büro an Herzversagen gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie, die die Zeitung "Le Figaro" auf ihrer Webseite veröffentlichte. Das Vermögen von Dassault und seiner Familie wurde vom Magazin "Forbes" auf rund 26 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der zu dem Firmenimperium gehörende Flugzeugbauer Dassault Aviation stellt den französischen Rafale-Kampfjet her.