Küstenfischer diskutieren über drohendes Heringsfangverbot

Negast (dpa/mv) – Die Kutter- und Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern treffen sich heute (09.00 Uhr) in Negast zu ihrer Jahrestagung. Ein drohendes Fangverbot für den Hering im kommenden Jahr, die Zunahme des Robbenbestandes, das drohende Fischereiverbot in der Nationalpark-Kernzone und die wirtschaftliche Lage der Fischereibetriebe stehen im Mittelpunkt der Tagung. Nach Angaben des Agrarministeriums schaut die Kutter- und Küstenfischerei auf ein durchschnittliches Fischereijahr 2017 zurück. Die Jahresgesamterlöse in Höhe von 9,95 Millionen Euro entsprachen demnach dem Durchschnittserlös der zurückliegenden fünf Jahre. Seit dem Jahr 2002 sei jedoch ein Erlösrückgang um 30 Prozent zu verzeichnen.