Washington (dpa) - Die USA werden um Mitternacht Ortszeit zum zweiten Mal binnen weniger Wochen in den "Shutdown"-Modus gehen. Weil der US-Kongress in Washington mit Ablauf der Frist um 24.00 Uhr in der Nacht keinen Haushalt verabschiedet hat, ist das die zwangsläufige Konsequenz. Grund für die überraschende Maßnahme ist, dass sich der republikanische Senator Rand Paul aus Kentucky über Stunden einer Abstimmung widersetzte. Er verhinderte, dass die Debatte über das Gesetz beendet wurde. Paul störte sich vor allem daran, dass das Gesetz die Schuldenlast der USA erheblich vergrößern würde.