Finanzminister stellt Geschäftsbericht des Landes vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) legt heute in Wiesbaden den Geschäftsbericht des Landes für das Jahr 2017 vor. Dabei geht es um die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage Hessens. Im Geschäftsjahr 2016 war das negative Ergebnis deutlich verringert worden, es wurde aber immer noch ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro in den Büchern ausgewiesen. Der Minister will bei seinem Bericht aber nicht nur zurückblicken, sondern auch die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre vorstellen.